2020-04-07T19:27:50+03:00
Общество

За сутки в Саратовской области вдвое выросло число заявлений о безработице

Жители также активно интересуются пособиями
Екатерина Семенова
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Растет число безработных в Саратовской областиРастет число безработных в Саратовской областиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Саратовской области за сутки в два раза выросло число желающих встать на учет в качестве безработного.

Об этом на заседании оперативного штаба заявила зампред правительства Валентина Гречушкина.

По словам зампреда, если вчера было зарегистрировано 760 электронных заявлений о постановке на учет, то сегодня уже 1 605.

Кроме того, из 6 589 звонков в министерство занятости, труда и миграции, подавляющее большинство – 5 344 – касались разъяснений о размерах пособий и постановке на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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