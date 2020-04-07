За сутки в Саратовской области вдвое выросло число заявлений о безработице
Жители также активно интересуются пособиями
Растет число безработных в Саратовской областиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Саратовской области за сутки в два раза выросло число желающих встать на учет в качестве безработного.
Об этом на заседании оперативного штаба заявила зампред правительства Валентина Гречушкина.
По словам зампреда, если вчера было зарегистрировано 760 электронных заявлений о постановке на учет, то сегодня уже 1 605.
Кроме того, из 6 589 звонков в министерство занятости, труда и миграции, подавляющее большинство – 5 344 – касались разъяснений о размерах пособий и постановке на учет.
ИСТОЧНИК KP.RU