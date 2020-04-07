Валерий Радаев об ограничительных мерах: Угроза распространения коронавируса остается
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с видеообращением к руководителям предприятий, которые продолжают работать во время самоизоляции.
- В регионе введены ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Тем не менее ряд саратовских предприятий работает. Они обеспечивают жизнедеятельность городов и поселений. Обращаюсь к руководителям этих организаций: безусловный приоритет — безопасность работников. Меры профилактики должны быть на постоянном вашем контроле, — заявил губернатор.
Он подчеркнул, что важно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
Валерий Радаев в своем обращении также поручил главам крупных муниципалитетов обеспечить на маршруты необходимое количество автобусов и троллейбусов для того, чтобы соблюдалась социальная дистанция между пассажирами.
- Ограничительные меры не случайно продлены до 30 апреля, угроза распространения коронавирусной инфекции остается. У нас есть новые заболевшие, поэтому обязательно нужно соблюдать режим самоизоляции. Этим мы поможем себе и нашим врачам, — подчеркнул губернатор.
Обращение Валерия Радаева 7 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU