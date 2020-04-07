2020-04-07T19:12:27+03:00
Общество

Работа детсадов в Саратове в период самоизоляции: на очереди стоят зявления на 280 детей

Замглавы Саратова рассказал о работе транспорта и детсадов в городе
Екатерина Семенова
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба 7 апреля отметил, что много вопросов по дезинфекции домов и работе УК.

- Мы получил рекомендации Роспотребнадзора и довели до УК и ТСЖ. Сегодня ведется регулярная обработка 1848 домов в Саратове.

Уборка и мытье улиц – тоже есть рекомендации, работают 200 единиц техники, все поливочные и подметальные машины, которые есть в городе. Планируем обработку раз в три дня. Потребность в дезинфицирующих средствах есть, но пока собственными силами справляемся, - заявил Максим Сиденко, заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Он также рассказал, что ежедневно городские власти проверяют, как проходит дезинфекция автобусов. Есть нарушения. Последние случаи – водители без масок, но перевозчик сразу устранил.

- Пассажиропоток упал в разы, несмотря на то, что расширен круг работающих предприятий. Сейчас работает около 30% автобусов большой вместимости. Но каждый день увеличивается их количество, например, сегодня 99, на завтра планируется 120-130, - рассказал Сиденко.

Он напомнил, что районные админисрации Саратова принимают заявки от родителей об открытии дополнительных дежурных групп в детсадах. На сегодня есть заявления на 280 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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