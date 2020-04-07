2020-04-07T20:55:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Стрелюхин о приезжающих в Саратов: За всеми нужно установить медицинский контроль

Опасность занесения коронавируса из других регионов страны повышается
Екатерина Семенова
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Студенты, которые приехали из Санкт-Петербурга и Москвы, должны быть на постоянном контроле медиков. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Саратовской области 7 апреля заявил председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

- Всего в Саратове обучается 3,9 тыс. студентов из 55 стран мира. 90% из них сейчас в общежитиях. Это тоже зона риска, — заметил Стрелюхин.

Он также поручил службам обратить особое внимание на прибывающих людей в аэропорту «Гагарин».

- У нас сейчас всего два рейса Саратов — Москва. Это порядка 100 человек, которые прилетают и улетают. Тем не менее прилетающие должны быть на особом контроле. Все, кто прибыл из-за границы, отслеживаются, до последнего человека. Их должны сопровождать до лечебного учреждения, а потом принимать решение о госпитализации или изоляции.

Также есть авиарейсы до Сургута, которые возят вахтовиков. Их тоже взять на постоянный контроль. Связаться с Сургутом по линии Минпрома, чтобы понимать, есть ли там контакты, могут ли там быть инфицированные.

По поездам — в среднем 35 поездов прибывает в Саратов в день. 700–900 граждан в сутки. Это отдельная тема, — заявил Стрелюхин.

Он поручил проводить температурный анализ у каждого при выходе из вагона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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