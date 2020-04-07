Александр Стрелюхин подтвердил еще шесть новых случаев коронавируса в Саратове: Еще ряд тестов сомнительны, надеюсь, они дадут отрицательный результат
В правительстве Саратовской области проходит заседание оперативного штаба
Александр СтрелюхинФото: Александр Уриевский
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На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Саратовской области 7 апреля председатель правительства региона Александр Стрелюхин подтвердил шесть новых случаев заражения за минувшие сутки.
Ранее в минздраве подтверждали только пять, еще один был сомнительным, «возможно, задвоение данных».
- Сегодня к 19 жителям с коронавирусом в Саратовской области добавилось еще шесть случаев. Итого 25 человек. Есть ряд тестов, которые сомнительны. Надеюсь, они дадут отрицательный результат, — сказал Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU