Водитель BMW в Саратове бросил раненого пассажира в искореженном авто

7 Апр 2020 2020-04-07T20:52:41+03:00

В салоне машины были дети, их водитель увел с собой

Изменить размер текста: A A

В результате ДТП в районе 8-й Дачной в Саратове пострадал человек, машина снесла дерево и вылетела на трамвайные пути.

По предварительным данным, 43-летний водитель BMW около 16:00 выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Kalina у дома №58 на улице Гвардейская.

Фото облспас

От удара иномарку выкинуло на обочину, где она снесла дерево и остановилась на трамвайных путях.

В машине, кроме водителя, был 44-летний пассажир и двое детей — девочки 8 и 13 лет. Об этом сообщил сайт «ЧП-Саратов».

.

Водитель иномарки с места ДТП скрылся вместе с детьми. Пассажир пострадал и остался зажатым в машине. Его извлекли спасатели областной и городской служб спасения и передали медикам.

В отечественном авто никто не пострадал, машина отделалась минимальными повреждениями.

.

ИСТОЧНИК KP.RU