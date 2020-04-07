Водитель BMW в Саратове бросил раненого пассажира в искореженном авто
В результате ДТП в районе 8-й Дачной в Саратове пострадал человек, машина снесла дерево и вылетела на трамвайные пути.
По предварительным данным, 43-летний водитель BMW около 16:00 выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Kalina у дома №58 на улице Гвардейская.
Фото облспас
От удара иномарку выкинуло на обочину, где она снесла дерево и остановилась на трамвайных путях.
В машине, кроме водителя, был 44-летний пассажир и двое детей — девочки 8 и 13 лет. Об этом сообщил сайт «ЧП-Саратов».
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Водитель иномарки с места ДТП скрылся вместе с детьми. Пассажир пострадал и остался зажатым в машине. Его извлекли спасатели областной и городской служб спасения и передали медикам.
В отечественном авто никто не пострадал, машина отделалась минимальными повреждениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU