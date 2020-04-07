Директор саратовского института «Микроб» о самоизоляции: результаты станут заметны через неделю
Он также предложил вернуться к вопросу о сокращении нерабочих дней
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Директор саратовского института «Микроб» Владимир Кутырев сегодня принял участие в селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Темой обсуждения стала ситуация с коронавирусной инфекций в стране.
По мнению Владимира Кутырева, результат режима самоизоляции станет заметен примерно через неделю. После этого, также через семь дней, следует пересмотреть вопрос о нерабочих днях в сторону сокращения.
Напомним, вчера стало известно, что противочумный институт «Микроб» стал референс-центром по COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU