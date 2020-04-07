Директор саратовского института «Микроб» о самоизоляции: результаты станут заметны через неделю

7 Апр 2020 2020-04-07T20:45:51+03:00

Он также предложил вернуться к вопросу о сокращении нерабочих дней

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Директор саратовского института «Микроб» Владимир Кутырев сегодня принял участие в селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Темой обсуждения стала ситуация с коронавирусной инфекций в стране.

По мнению Владимира Кутырева, результат режима самоизоляции станет заметен примерно через неделю. После этого, также через семь дней, следует пересмотреть вопрос о нерабочих днях в сторону сокращения.

Напомним, вчера стало известно, что противочумный институт «Микроб» стал референс-центром по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU