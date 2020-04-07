2020-04-07T23:07:51+03:00
Общество

Сегодня саратовцы наблюдают суперлуние

Спутник окажется максимально близко к Земле
Дарья Вострикова
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Луна сегодня необычно близко к ЗемлеЛуна сегодня необычно близко к Земле
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Сегодня, 7 апреля, саратовцы смогут увидеть суперлуние.

В 21:20 по московскому времени Луна окажется в перигее — максимально близко к Земле, на расстоянии 356 908 км. Видимый диаметр суперлуны составит 33 минуты 29 секунд.

Эта фаза совпадает с полноценным полнолунием, поэтому этой же ночью, но уже 8 апреля наступит так называемое Пасхальное суперлуние. Так называется момент, когда видимый диск спутника Земли на 14% больше и на 30% ярче диска мини-луны, которая показывается с максимального расстояния от Земли.

Будет еще один момент, когда Луна приблизится к Земле меньше, чем на 356,5 тыс. км. Это называется Супер-суперлуние, которое ожидается 25 ноября 2034 года (356 446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 км).

ИСТОЧНИК KP.RU

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