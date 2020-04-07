2020-04-07T16:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Молекулярный биолог рассказал о хитрости коронавируса

Почувствовать инфекцию в человеке может собака
Дарья Вострикова
Поделиться:
Прививка от коронавируса поможет легко его переноситьПрививка от коронавируса поможет легко его переноситьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов рассказал kp.ru о природе коронавируса. Известно, что этот вирус очень тяжелый и возможно тех, кто переболел им, в будущем ждет имунный конфликт. Он проникает в организм хитрым способом, пытается «притворится» гормоном, который участвует в регуляции давления. Поэтому в первую очередь опасности подвержены люди с гипертонией, лишним весом, диабетики.

Вирус очень быстро мутирует, однако у биолога есть надежда, что существуют какие-то перекрестные неисследованные механизмы организма, которые позволят его сдерживать.

Станислав Полозов отметил, что прививка от новой инфекции не будет лечить от коронавируса, но поможет легко его переносить, появится возможность снизить вероятность летальных исходов. Он склоняется к тому, что коронавирус — природный штамм. Который берет двухнедельную паузу, в отличие от того же вируса птичьего гриппа. Поэтому принимаемые меры безопасности, самоизоляции имеют свое обоснование. Ведь человек может даже не знать, заражен он или нет, болезнь может проходить абсолютно без симптомов.

В завершении беседы Станислав Полозов рассказал об исследованиях, в которых собаки по запаху могли выявить у человека онкологию или метаболические изменения. Так, в 2012 году ученые обучили бигля искать бактерию, которая вызывает тяжелую диарею, и собака из 50 проб определила 100%. Сейчас в Британии тренируют собак для выявления зараженных туристов в аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молекулярный биолог рассказал о хитрости коронавируса
МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ
Михаил Мишустин высказался против закрытия границ регионов
Андрей Воробьев: Проекты Володина, связанные с исторической памятью нашей страны, сейчас особенно важны
Володин предложил оперативному штабу быстрее решить вопрос с обеспечением врачей средствами защиты от коронавируса
Стационар для больных с коронавирусом могут создать в 3-й Советской больнице Саратова
Крупные торговые центры Саратова под угрозой полного закрытия: Предприниматели выступили с открытым письмом к правителству региона
Панков: Почему одни медучреждения позволяют себе раздутые штаты, а у других нет средств на необходимое?
Саратовцу отказались смягчать срок за избиение знакомого до смерти
Николай Панков — волонтерам: Мы всегда должны быть вместе с людьми
Начальника отдела саратовского ТФОМС будут судить за махинации с кондиционерами
Самоизоляция: один день из жизни саратовских студентов
Качество питьевой воды и стоков — на особом контроле специалистов ООО «КВС»