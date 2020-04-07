Молекулярный биолог рассказал о хитрости коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T16:42:25+03:00

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Молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов рассказал kp.ru о природе коронавируса. Известно, что этот вирус очень тяжелый и возможно тех, кто переболел им, в будущем ждет имунный конфликт. Он проникает в организм хитрым способом, пытается «притворится» гормоном, который участвует в регуляции давления. Поэтому в первую очередь опасности подвержены люди с гипертонией, лишним весом, диабетики.

Вирус очень быстро мутирует, однако у биолога есть надежда, что существуют какие-то перекрестные неисследованные механизмы организма, которые позволят его сдерживать.

Станислав Полозов отметил, что прививка от новой инфекции не будет лечить от коронавируса, но поможет легко его переносить, появится возможность снизить вероятность летальных исходов. Он склоняется к тому, что коронавирус — природный штамм. Который берет двухнедельную паузу, в отличие от того же вируса птичьего гриппа. Поэтому принимаемые меры безопасности, самоизоляции имеют свое обоснование. Ведь человек может даже не знать, заражен он или нет, болезнь может проходить абсолютно без симптомов.

В завершении беседы Станислав Полозов рассказал об исследованиях, в которых собаки по запаху могли выявить у человека онкологию или метаболические изменения. Так, в 2012 году ученые обучили бигля искать бактерию, которая вызывает тяжелую диарею, и собака из 50 проб определила 100%. Сейчас в Британии тренируют собак для выявления зараженных туристов в аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU