2020-04-07T15:00:15+03:00
Экономика

Крупные торговые центры Саратова под угрозой полного закрытия: Предприниматели выступили с открытым письмом к правителству региона

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Торговые центра Саратова и Энгельса просят власти о помощиТорговые центра Саратова и Энгельса просят власти о помощи
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В Саратовской области 14 торговых центров Саратова и Энгельса обратились председателю правительства региона Александру Стрелюхину и главе ТПП Алексею Антонову с открытым письмом. Текст опубликован на сайте ТПП Саратовской области. Предприниматели жалуются на невозможность продолжать неработать в период самоизоляции, поскольку сегодняшние убытки ведут к дальнейшему закрытию

Открытое обращение гильдии торговых центров при саратовской ТПП, подписи под которым поставили представители 14 ТЦ, адресовано вице-губернатору – председателю правительства Саратовской области Александру Стрелюхину, главе Торгово-промышленной палаты РФ Сергею Катырину, президенту ТПП Саратовской области Алексею Антонову.

Как сообщают властям руководители ТЦ, уже с марта посещения их площадей покупателями упало на 70%. Падение или полное отсутствие продаж у всех, за исключением продовольственного сегмента. По прогнозам ТЦ, в апреле и последующих месяцах они лишаться 90% арендной платы.

В таких условиях, считают коммерсанты, прекратиться деятельность наиболее качественных предприятий торговли, общественного питания, сервиса, потеряют работу до 25 000 граждан, занятых в сфере торговли и торговой недвижимости Саратовской области.

Предприниматели предложили включить торговую недвижимость и розничную торговлю непродовольственными товарами в перечень наиболее пострадавших отраслей и оказывать поддержку всем предприятиям.

Что предложили владельцы ТЦ:

- снизить ставку НДС по крайней мере до уровня 18%. Перевести НДС на начисление и уплату по методу «по оплате», т.е. по поступившим денежным средствам;

- на ближайшие 6 месяцев отменить начисление налога на прибыль. По ранее возникшему налогу установить отсрочку на те же 6 месяцев;

- отменить взимание налогов УСН на 6 месяцев, ЕНВД и налогов по патентной системе;

- установить мораторий на отмену налога ЕНВД до 2025 года;

- отменить взимание налога на имущество за 2020 год;

- отменить взимание земельного налога за 2020 год;

- отменить страховые взносы и НДФЛ с оплаты труда, произведенной работодателями за период нерабочих дней;

- обеспечить возможности для снижения стоимости коммунальных платежей от поставщиков с отменой авансирования.

Кроме этого предприниматели требуют у властей добиться от ЦБ мер по рефинансированию коммерческими банками выданных бизнесу кредитов, не применять штрафы и пени за просрочку, ограничить максимальную ставку кредитования - 8%, предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга, временно снизить и унифицировать ставки эквайринга для всех секторов розницы.

Под обращением подписались: ТЦ «Город», ТЦ «Лазурный», ТЦ «Лидер», ТЦ «Манеж», ТЦ «Облака», ТЦ «Оранж», ТЦ «Оранжевый», ТЦ «Панорама», ТЦ «Рубин», ТЦ «Сиеста», ТРЦ «Тау Галерея», ТЦ «Триумф Молл», ТЦ «Форум», ТЦ «Хэппи Молл».

Надо отметить, что это далеко не полный список торговых центров, работающих на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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