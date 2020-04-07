Панков: Почему одни медучреждения позволяют себе раздутые штаты, а у других нет средств на необходимое?

7 Апр 2020 2020-04-07T14:48:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» высказал мнение по поводу возможного перепрофилирования перинатального центра в Саратове для лечения коронавирусной инфекции.

- Ознакомился с обращением ко мне по поводу перинатального центра (бывшего роддома №3). Согласен с вами, что государство много делает ради увеличения продолжительности жизни наших граждан. Что касается 3-го роддома, напомню — это был один из первых строительных объектов, который сдавал Володин, работая вице-губернатором. Уже на тот момент медучреждение было настоящим прорывом и по технологиям строительства, и по оснащению оборудованием, и по уровню специалистов-врачей.

Не хочу вмешиваться в компетенцию Минздрава и чиновников, которые за это отвечают. Они самостоятельно принимают те или иные решения. И за них должны отвечать. Хотя и вы, наверное, слышали на активе области доклад зампреда Наумова. Он отметил, что сегодня количество родов сократилось, а специализированные учреждения не используются на полную мощность. Давайте признаемся: мы и к коронавирусу не были готовы в полной мере. А сегодня нужны и дополнительные меры, и места для пациентов.

В этой ситуации хочу сказать и о другом. Разве правильно, когда новый руководитель, который приходит в медучреждение, обнаруживает в штате целых 13 заместителей? И у каждого наверняка немаленькая зарплата. Давайте тогда смотреть, сколько получает рядовой врач. Иначе возникают сомнения, действительно ли коллектив против перепрофилирования, или только те, кто привык извлекать выгоду, пользуясь близостью к руководству? Ситуации такие в саратовском здравоохранении бывали. Вспомните, какие факты вскрылись в некоторых больницах после смены главврачей. Где-то секретарша получала зарплату 123 тысячи рублей, а любимая уборщица — по 80 тысяч.

Считаю, это повод задуматься нашему Минздраву: почему одни медучреждения позволяют себе такие расходы, а у других, особенно в районах, иногда нет средств на самое необходимое? Например, на то, чтобы перевозить пациентов с комфортом, а не в машинах вместе с капустой, на закупку современного оборудования и препаратов. На то, чтобы обеспечить врачам достойную зарплату, чтобы им хотелось жить и работать в районах. А при таких финансовых перекосах никаких денег на областное здравоохранение не хватит, сколько ни выделяй.

И Мазиной, знаю, тяжело, когда профильные замы по сути умывают руки. В том числе, те, кто должен отвечать за охрану материнства и детства. Вот и получается, что в одной больнице на несколько лечащихся детей — раздутые штаты, а в другой нет возможности поднять зарплату необходимому специалисту или увеличить коечный фонд в период распространения инфекции.

Часто встречаюсь с врачами в Саратове и в районах. Скажу — специалисты у нас замечательные, не жалеют сил, душой болеют за пациентов. И сейчас, в период пандемии, думают не о себе, а о людях: стараются сделать все возможное, эффективно использовать ресурсы. Так может и чиновникам последовать их примеру? — пишет Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU