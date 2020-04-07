Саратовцу отказались смягчать срок за избиение знакомого до смерти
Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 43-летнего саратовца, которого 13 декабря 2018 года Ленинский районный суд приговорил к десяти годам исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, вечером 21 августа 2018 года мужчина в Ленинском районе выпил со знакомым. На почве неприязни он начал бить его руками и ногами по голове и животу, из-за чего потерпевший скончался в областной больнице.
Мужчина посчитал наказание слишком суровым, однако проверка показала, что срок назначен верно и он проведет положенное время в тюрьме.
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ИСТОЧНИК KP.RU