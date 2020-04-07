Николай Панков — волонтерам: Мы всегда должны быть вместе с людьми

7 Апр 2020 2020-04-07T14:52:35+03:00

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Главная задача волонтерских центров «Единой России» — помощь людям, которые нуждаются в поддержке в период пандемии. Об этом секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Панков напомнил партийцам из районов области. Рабочее совещание с участием местных отделений партии и волонтерских центров состоялось сегодня, 7 апреля, в режиме видеоконференцсвязи.

Сразу после того, как опасный вирус начал распространяться по территории России, в региональном отделении партии была открыта горячая линия. За это время на нее поступили сотни обращений. Кому-то требуется консультационная или юридическая помощь, другим — доставка продуктов питания и лекарств. Для решения этих вопросов во всех районах области сформированы волонтерские центры.

- Большая часть обращений — от представителей старшего поколения, также помощь нужна льготным категориям семей. Много работы не только для волонтеров, но и для депутатов, в том числе, по принятию законов, необходимых людям. Фракция «Единой России» принимает такие решения, как обеспечение дополнительных денежных выплат семьям с детьми, льготы на оплату ЖКУ в период пандемии коронавируса, поддержка малого и среднего бизнеса, дающего людям рабочие места. Помните, что на нас с вами большая ответственность, в этой сложной ситуации мы всегда должны быть с людьми, — отметил Николай Панков.

Во всех районах области к оказанию волонтерской помощи подключились депутаты от фракции «Единая Россия» и секретари первичных отделений, активисты «Молодой Гвардии». В Балаково помогают ребята из общественной организации «Гражданский дозор».

Помощь может быть различной, отметили участники совещания. Например, в Ртищеве помогают доставлять школьникам из многодетных семей сухие пайки. В Саратовском районе партийцы собрали средства и купили 2,5 тыс. многоразовых медицинских масок, которые были переданы пенсионерам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья. В Энгельсе партийцы приобретают для врачей и медицинских работников средства индивидуальной защиты.

- Где нет возможности оказывать финансовую помощь, на первый план выходит милосердие, дружеский совет. Где-то нужно выслушать человека, в другом случае — помочь с решением волнующего вопроса. Главное — не оставаться равнодушными к людям, — добавил Панков.

Активно работает партпроект «Народный контроль». В Саратове и районах области в постоянном режиме продолжается мониторинг цен на социально-значимые товары.

В Марксе волонтерским центром налажен контакт с социальными службами, волонтеры помогают разносить людям продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Копылов.

- Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Не остаются в стороне депутаты от партии «Единая Россия», они помогают приобретать медицинские маски и раздавать их малообеспеченным гражданам, проводят информационно-разъяснительную работу с населением, призывая по возможности оставаться дома и не подвергать свою жизнь опасности, — рассказал Копылов.

Руководитель мониторингового центра регионального отделения «Единой России», председатель регионального совета сторонников партии Алексей Антонов отдельно остановился на том, что в районах области необходимо и дальше следить за ценами на товары первой необходимости. Также он отметил, что уже завтра, 8 апреля, на заседании областной думы будет рассмотрен пакет антикризисных мер, которые помогут представителям малого и среднего бизнеса. Их разработкой занимаются депутаты — участники рабочей группы, специально созданной по инициативе фракции «Единая Россия».

Николай Панков призвал однопартийцев в районах области обсудить с представителями бизнеса предлагаемые меры поддержки, а также продолжить мониторинг стоимости товаров первой необходимости и лекарственных средств. Помимо этого необходимо продолжить работу волонтерских центров.

ИСТОЧНИК KP.RU