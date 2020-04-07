2020-04-07T14:43:14+03:00
Происшествия

Начальника отдела саратовского ТФОМС будут судить за махинации с кондиционерами

Он также требовал откаты от коммерческой фирмы
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова направлено на утверждение в прокуратуру уголовное дело в отношении должностного лица ТФОМС.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взяток и растрате имущества.

Следствие полагает, что в апреле 2019 года ТФОМС заключил договор с фирмой по техобслуживанию о ремонте кондиционеров. При этом начальник одного из отделов Фонда обязательного медицинского страхования потребовал откат — половину стоимости контракта за подписание акта выполненных работ без реального их исполнения.

При этом в случае отказа он грозил расторгнуть договор, фирму при этом могли включить в список недобросовестных поставщиков.

13 ноября ему передали часть суммы — 38 тыс. рублей. После этого начальника отдела задержали сотрудники УФСБ региона.

Примечательно, что это был не первый эпизод. Во время расследования выяснилось, что ранее обвиняемый уже требовал от той же фирмы установить кондиционер, что явилось взяткой за аналогичное подписание акта выполненных работ.

Кроме того, сотрудник ТФОМС снял с рабочего места кондиционер и установил его в помещение некоего аффилированного лица. А сам подделал сведения в акте инвентаризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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