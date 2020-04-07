2020-04-07T14:04:48+03:00
Общество

Качество питьевой воды и стоков — на особом контроле специалистов ООО «КВС»

Ольга Симонова
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» усилен режим контроля качества питьевой воды, а также транспортируемых для дальнейшей очистки канализационных стоков. Компания в полной мере выполняет рекомендации Роспотребнадзора и осуществляет постоянный отбор проб.

Напомним, контроль качества воды по всем этапам производства и транспортирования осуществляется аккредитованными лабораториями: ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», ФГБУ «ЦЛАТИ по Саратовской области», Экоаналитическая лаборатория ООО «Биосфера». Лаборатории оснащены всем необходимым современным оборудованием и проводят испытания по 70 показателям: химическим, микробиологическим, паразитологическим, радиологическим, органолептическим. Специалисты лаборатории ежечасно берут пробы воды для анализа из Волги, по этапам очистки воды, на выходе воды с очистных сооружений в водопроводные сети города, в определенных точках контроля в городе, которых на данный момент насчитывается более 500.

- В связи со сложившейся обстановкой в ООО «КВС» разработаны и согласованы с Роспотребнадзором критерии контроля качества питьевой воды. В случае обнаружения какого-либо даже незначительного отклонения результатов лабораторных исследований от нормируемых показателей, будет выполнен повторный отбор проб. Если при повторном анализе будет зафиксировано отклонение, то специалисты предпримут все необходимые меры по приведению качества воды в соответствие требованиям санитарных правил. До настоящего времени отклонения результатов лабораторных исследований по нормируемым показателям не зафиксированы, вода соответствует всем нормативным требованиям, однако обращаем внимание жителей, что в период угрозы распространения инфекции Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду питьевую воду перед употреблением в пищу, — отмечает начальник испытательной лаборатории контроля качества питьевой воды Лариса Байкулова.

Кроме системы водоснабжения, предприятие выполняет отбор проб в системе водоотведения. Во избежание возможного попадания вирусной инфекции в ООО «КВС» были приняты меры по усилению контроля сточных вод, поступающих на очистку на Городскую станцию аэрации по санитарно-микробиологическим показателям.

Также для специалистов цеха канализационных сетей и сотрудников лаборатории были выданы средства индивидуальной защиты, постоянно выполняется дезобработка помещений хлорсодержащими средствами, антисептиками, для обеззараживания воздуха используются бактерицидные лампы, спецодежда сотрудников в конце каждой рабочей смены обрабатывается дезинфицирующими средствами и горячим водяным паром.

- Сотрудники лаборатории в постоянном режиме мониторят качество сточных вод. Наша задача в случае обнаружения возможных вирусных инфекций принять меры по немедленному обеззараживанию стоков еще до их транспортировки на ГСА, то есть на канализационных насосных станциях, — прокомментировала Римма Никитенко, начальник испытательной лаборатории по контролю сточных вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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