2020-04-07T14:02:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Банк России предупреждает россиян о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Злоумышленники обещают людям помощь в связи с эпидемиологической ситуацией
Дарья Вострикова
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Мошенники предлагают своим жертвам помощь при коронавирусе ради получения данных банковской карточкиМошенники предлагают своим жертвам помощь при коронавирусе ради получения данных банковской карточкиФото: Shutterstock
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Банк России сообщил о новых способах, которыми пользуются мошенники, чтобы получить деньги с карт граждан. Россиянам обещают отсрочку платежей по кредитам, компенсации и другую помощь, якобы в связи с эпидемиологической ситуацией — все для того, чтобы узнать данные банковских карт. С этой же целью гражданам рассылают письма со ссылками, а также для того, чтобы заставить человека перейти на фишинговые сайты, которые внешне похожи на страницы известных организаций.

- Мошенники часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах, — сообщается на сайте Центробанка России.

Чтобы обезопасить свои средства, Банк России рекомендует россиянам никому не сообщать данные своей карты и пароли из СМС-сообщений.

Ранее kp.ru сообщал о том, что Центробанк России пообещал гражданам кредитные каникулы. Мера поддержки коснется тех, чей доход за последний месяц уменьшился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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