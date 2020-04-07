2020-04-07T13:57:24+03:00
Общество

Призыв Михаила Исаева к самоизоляции помог главе Саратова стать лидером медиарейтинга

Градоначальник поднялся на строку вверх по итогам марта
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Михаил Исаев обратился к гражданам с просьбой оставаться домаМихаил Исаев обратился к гражданам с просьбой оставаться дома
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Глава Саратова Михаил Исаев возглавил рейтинг глав столиц субъектов ПФО.

Как сообщает компания «Медиалогия», по итогам марта он сумел подняться на строку вверх, сместив предыдущего лидера рейтинга, главу Казани Ильсура Метшина.

По оценке экспертов, наиболее значимым медийными событиями с участием Михаила Исаева стали: объявление выговоров за сорванный аукцион по строительству школы в «Авиаторе», просьбы о самоизоляции, анонс работы колл-центра администрации по коронавирусу, а также информация о прибытии в Саратов троллейбусов из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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