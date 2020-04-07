Более 130 тыс.саратовцев получили спецпропуска на период самоизоляции
Сотрудники администраций Саратова утвердили более 130 тыс. спецпропусков для передвижения горожан на работу и обратно на период самоизоляции, обработали 269 обращений.
По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», в работе было задействовано 74 человека.
Со вчерашнего дня сотрудники колл-центра администрации Саратова приняли 269 обращений граждан: 207 звонков и 62 сообщения через интернет-мессенджеры.
Больше всего горожан волнует оформление спецпропусков, в том числе и в электронном виде, а также вопросы передвижения по городу.
Задать свой вопрос можно с 8:00 до 20:00 но номерам: 74-86-80, 74-86-87, 23-60-08, через мессенджеры по номеру 89272279635.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU