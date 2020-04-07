Более 130 тыс.саратовцев получили спецпропуска на период самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T13:38:49+03:00

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Сотрудники администраций Саратова утвердили более 130 тыс. спецпропусков для передвижения горожан на работу и обратно на период самоизоляции, обработали 269 обращений.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», в работе было задействовано 74 человека.

Со вчерашнего дня сотрудники колл-центра администрации Саратова приняли 269 обращений граждан: 207 звонков и 62 сообщения через интернет-мессенджеры.

Больше всего горожан волнует оформление спецпропусков, в том числе и в электронном виде, а также вопросы передвижения по городу.

Задать свой вопрос можно с 8:00 до 20:00 но номерам: 74-86-80, 74-86-87, 23-60-08, через мессенджеры по номеру 89272279635.

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ИСТОЧНИК KP.RU