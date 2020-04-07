В Саратове начался ремонт тротуаров в рамках проекта Вячеслава Володина

7 Апр 2020 2020-04-07T13:34:33+03:00

Одной из первых начали делать улицу Первомайскую

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Сегодня, 7 апреля, в Саратове начался масштабный ремонт тротуаров.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, аукционы на большую часть лотов завершены, погода позволяет начать демонтаж бордюров и снимать верхний слой асфальта.

Напомним, благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина в бюджет города поступило 500 млн рублей на реконструкцию пешеходной части дорог вблизи социально значимых учреждений и организаций. Это первый этап реализации большого проекта ремонта тротуаров, который рассчитан на три года.

Сегодня шестеро рабочих и две единицы техники ООО «ДорСтройТранс» начали работы на Первомайской улице, у детсада №50. Здесь планируется замена покрытия и бордюра.

На этой неделе подготовительные работы планируют начать во всех районах города.

Контролировать реализацию проекта будут местные жители в составе Общественных советов. На сайте https://trotuar-saratov.ru/ есть интерактивная карта с отмеченными участками, где планируется ремонт, размещена информация о подрядчиках, сроках работ и телефоны ответственных, предусмотрена форма обратной связи для желающих оставить отзыв о ходе реализации проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU