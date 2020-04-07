2020-04-07T12:47:18+03:00
Экономика

Коронавирус: жителям Саратовской области не будут отключать коммунальные услуги за долги

Мораторий продлится до 1 января 2021 года
Ольга Симонова
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Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Жителям Саратовской области, как и всей России, не будут отключать коммунальные услуги за долги.

Как сообщает «Комсомольская правда», такие меры по поддержке граждан решило принять правительство в связи с коронавирусом, который осложнил финансовую ситуацию.

Кроме того, россиянам также перестанут начислять пени за просрочку платежей, не нужно будет и поверять счетчики.

Мораторий продлится до 1 января 2021 года.

- Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов, — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также малообеспеченные семьи могут не переоформлять субсидии на жилье. Тем, у кого срок предоставления субсидий истекает с 1 апреля по 1 октября, автоматически продлят их на полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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