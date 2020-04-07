Под Энгельсом трое парней унесли из машины технику на 44 тыс. рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T13:32:23+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 19-летней жительницы села Красноармейское.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 5 апреля в 00:30 кто-то унес из ее ВАЗ-2114, припаркованного на Полиграфической улице, колонки, усилитель, сабвуфер, автомагнитолу.

Сумма ущерба составила 44 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались двое рецидивистов в возрасте 20 лет и 18-летний ни разу не судимый парень.

На них завели уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU