Дистанционное обучение во время самоизоляции в Саратове: сайт «Дневник.ру» работает только по ночам

7 Апр 2020 2020-04-07T13:27:24+03:00

Вчера из-за сбоя в системе интернет-урока у школьников не получилось

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Сегодня, 7 апреля, у саратовских школьников идет второй день дистанционного обучения.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для получения знаний доступны платформы Учи.ру, Яндекс.учебник, Skyes, Zoom. На ресурсах «Российская электронная школа» и «Российский учебник» низкая скорость передачи информации, а на сайте «Академкнига/Учебник» не работает виртуальный класс, завершен первый период работы интернет-библиотеки.

По информации комитета по образованию, образовательная платформа «Дневник.ру» работает поздно вечером, ночью и утром, когда одновременно туда заходит не слишком много пользователей. Напомним, вчера из-за возникших проблем с этой системой у школьников не получилось посетить первые интернет-уроки.

Учителя составляют план работы на неделю и дают ссылки из интернета по объяснению материала, а задания ребята отправляют по электронной почте и мессенджерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU