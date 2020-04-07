Отключено отопление в домах Заводского и Ленинского районов
Энергетики ведут работу на теплосетях
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Жители нескольких домов в Ленинском и Заводском районах Саратова остались без отопления.
Как сообщили «КП-Саратов» в информационной службе по качеству горячей воды и отопления, причина — ремонтно-восстановительные работы на теплосетях.
Ориентировочно до 17 часов не будет отопления в домах на улицах Батавина, Зыбина и Мысникова, а до 18 часов — в домах на Томской.
ИСТОЧНИК KP.RU