В Саратовской области из-за коронавируса охотникам на месяц продлили сроки сдачи разрешений
Вчера, 6 апреля, в Саратовской области завершился сезон весенней охоты на пернатую дичь.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, разрешения на добычу должны быть возвращены в течение 20 дней по окончанию сезона. Однако в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции сроки сдачи разрешений продлили более чем на месяц.
Отдать документ можно до 15 мая, причем впервые в этом году и в электронном виде. Нужно отправить читаемую фотографию разрешения на почту 503303ohota@mail.ru. В адресе почты уже заложен телефон комитета охотничьего хозяйства, по которому можно получить справочную информацию — 50-33-03.
В теме письма обязательно указываются фамилия, имя и отчество охотника, а также номер разрешения. Данный адрес будет использоваться только для сдачи путевок на охоту.
Также можно отправить документ заказным письмом по адресу: 410012, г. Саратов, улица Университетская, 45/51, кабинет 213. Или лично отнести его по тому же адресу и положить в ящик, который каждый день проверяют должностные лица комитета.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU