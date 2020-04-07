2020-04-07T13:22:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области из-за коронавируса охотникам на месяц продлили сроки сдачи разрешений

Впервые можно отдать документы в электронном виде
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 6 апреля, в Саратовской области завершился сезон весенней охоты на пернатую дичь.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, разрешения на добычу должны быть возвращены в течение 20 дней по окончанию сезона. Однако в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции сроки сдачи разрешений продлили более чем на месяц.

Отдать документ можно до 15 мая, причем впервые в этом году и в электронном виде. Нужно отправить читаемую фотографию разрешения на почту 503303ohota@mail.ru. В адресе почты уже заложен телефон комитета охотничьего хозяйства, по которому можно получить справочную информацию — 50-33-03.

В теме письма обязательно указываются фамилия, имя и отчество охотника, а также номер разрешения. Данный адрес будет использоваться только для сдачи путевок на охоту.

Также можно отправить документ заказным письмом по адресу: 410012, г. Саратов, улица Университетская, 45/51, кабинет 213. Или лично отнести его по тому же адресу и положить в ящик, который каждый день проверяют должностные лица комитета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальника отдела саратовского ТФОМС будут судить за махинации с кондиционерами
Самоизоляция: один день из жизни саратовских студентов
Качество питьевой воды и стоков — на особом контроле специалистов ООО «КВС»
Банк России предупреждает россиян о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
«Ростелеком» организовал контакт-центр для саратовского МФЦ
Призыв Михаила Исаева к самоизоляции помог главе Саратова стать лидером медиарейтинга
Более 130 тыс.саратовцев получили спецпропуска на период самоизоляции
Минобраз Саратовской области разъяснил возможность продления учебного года на лето
Замминистра образования Ирина Чинаева о работе школ в период самоизоляции: 85% школьников в городах перешли на электронные платформы
В Саратове начался ремонт тротуаров в рамках проекта Вячеслава Володина
Коронавирус: жителям Саратовской области не будут отключать коммунальные услуги за долги
Под Энгельсом трое парней унесли из машины технику на 44 тыс. рублей
Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 апреля: Все новые заболевшие — женщины
Дистанционное обучение во время самоизоляции в Саратове: сайт «Дневник.ру» работает только по ночам
Отключено отопление в домах Заводского и Ленинского районов
В Саратовской области из-за коронавируса охотникам на месяц продлили сроки сдачи разрешений
В Аркадаке будут судить парня за секс с девочкой из неблагополучной семьи
Коронавирус в Саратове на 7 апреля 2020: откуда новые зараженные и кто они
Контейнеры для ТКО пали от «пандемии коронавируса»
Мошенники лишили жительницу Саратова 121,5 тыс. рублей при покупке резинки для производства масок
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 апреля 2020 года: Минздрав утверждает, что подтверждены пять случаев
Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус
В Саратове работник офиса выпрыгнул в окно, спасаясь от пожара