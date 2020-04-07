2020-04-07T13:21:06+03:00
Происшествия

В Аркадаке будут судить парня за секс с девочкой из неблагополучной семьи

Юноше грозит до четырех лет
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В Аркадакском районе Саратовской области на скамье подсудимых оказался 19-летний парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в половом сношении с несовершеннолетней девочкой.

По версии следствия, секс между юношей и 15-летним подростком произошел в январе 2020 года. Преступление было выявлено сотрудником органа профилактики во время посещения семьи девочки. Семья находится на контроле.

Свою вину парень признал. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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