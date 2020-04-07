Коронавирус в Саратове на 7 апреля 2020: откуда новые зараженные и кто они

7 Апр 2020 2020-04-07T13:20:00+03:00

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Оперативный штаб по коронавирусу в Саратовской области сообщает подробности о новых заразившихся.

Установлено, что все пятеро — женщины. Две из них приехали из-за границы, где посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Казахстан и Гвинею. Остальные три вступали в контакт с ранее заболевшими.

Гражданок поместили в самоизоляцию под медицинским наблюдением. Лишь одну было решено госпитализировать с незначительными симптомами. У всех состояние удовлетворительное.

Женщины проживают в Озинском и Аткарском районах (по одному случаю), три — в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU