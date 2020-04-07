Мошенники лишили жительницу Саратова 121,5 тыс. рублей при покупке резинки для производства масок
В Кировский отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя женщина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, она нашла на одном из популярных сайтов объявление о продаже швейной резинки для производства масок, цена на которую зависела от количества заказа.
Женщина связалась с продавцом в чате приложения, тот пообещал выслать товар, как только придет оплата, и скинул ссылку на сайт службы доставки.
Гражданка ввела данные карты и с нее списали 60,9 тыс. рублей первый раз и 60,6 тыс. рублей — во второй, так как заказ был разбит на две части.
После этого продавец перестал выходить на связь, на сайте экспресс-доставки никаких данных о получении ею швейных резинок женщина не обнаружила.
Сумма ущерба составила 121,5 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU