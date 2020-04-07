7 Апр 2020 2020-04-07T11:17:58+03:00

Последний раз на связь в соцсетях певица выходила два дня назад

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Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус.

Как сообщает «Комсомольская правда», 70-летняя народная артистка попала в больницу с пневмонией.

Последний раз на связь в соцсетях певица выходила два дня назад. На ее странице в Instagram появилось фото с подписью.

- Мои дорогие, сейчас у нас столько времени освободилось. Я лично начала читать, в том числе и классиков. А чем занимаетесь вы в изоляции? — написала Бабкина.

Еще раньше она опубликовала на странице видеообращение с призывом оставаться дома.

Хотя есть вероятность, что Народная артистка сама нарушила режим самоизоляции. Ведь 19 марта у нее был юбилей, который она отметила в ресторане.

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ИСТОЧНИК KP.RU