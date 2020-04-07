В Саратове работник офиса выпрыгнул в окно, спасаясь от пожара

7 Апр 2020 2020-04-07T13:08:45+03:00

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Сегодня, 7 апреля, на первом этаже офиса на Комсомольской улице, 52 произошел пожар.

По данным портала «ЧП-Саратов», работники начали эвакуацию. Один из мужчин хотел спуститься по лестнице, но та была в огне. Тогда гражданин выпрыгнул в окно на втором этаже.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавшего госпитализирует бригада скорой помощи.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU