Коронавирус в Саратове: число дежурных групп в детсадах возросло

7 Апр 2020 2020-04-07T13:06:54+03:00

Сегодня в учреждения привели 71 ребенка

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Сегодня, 7 апреля, в десяти детсадах Саратова работают 11 дежурных групп.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в дошкольные учреждения 71 ребенка.

При приеме малышей осмотрели, а также измерили им температуру.

Помещения групп дезинфицируются.

Напомним, вчера работало девять групп, которые посетили 45 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU