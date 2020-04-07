Коронавирус в Саратове: число дежурных групп в детсадах возросло
Сегодня в учреждения привели 71 ребенка
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Сегодня, 7 апреля, в десяти детсадах Саратова работают 11 дежурных групп.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в дошкольные учреждения 71 ребенка.
При приеме малышей осмотрели, а также измерили им температуру.
Помещения групп дезинфицируются.
Напомним, вчера работало девять групп, которые посетили 45 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU