Контейнеры для ТКО пали от «пандемии коронавируса»

7 Апр 2020 2020-04-07T11:24:41+03:00

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С конца марта специалисты Регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами отмечают увеличение количества поджогов и порчи контейнеров в населенных пунктах Саратовской области. Так, за последние 10 «карантинных» дней с 27 марта было сожжено более 50 контейнеров. Лидером в противоправных действиях по-прежнему остается Вольский район.

Кроме поджогов, нарушители откручивают колеса у контейнеров или переворачивают их, тем самым повреждая. С наступлением периода самоизоляции жители частных домов активно занялись уборкой придомовых территорий и помещают в контейнеры для ТКО отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений. В то время как последние не относятся к твердым коммунальным отходам и не должны складироваться на площадках для ТКО.

- Все чаще стали происходить поджоги пластиковых контейнеров, что приводит к пожароопасным ситуациям и дополнительным финансовым затратам. К примеру, стоимость одного уничтоженного контейнера составляет более 15 тыс. В период самоизоляции сотрудники наших мусороперерабатывающих комплексов и мусоровывозящих копаний прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить качество оказания услуги при 20-процентном росте объема ТКО. Считаю действия вандалов, жгущих контейнеры, преступлением против общества, созданием помех в оказании коммунальной услуги в период эпидемии, – отмечает директор Регионального оператора Михаил Андреев.

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Напомним, согласно Гражданскому кодексу РФ, вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Умышленное порча имущества— это уголовная статья и влечет наложение штрафа в размере до 40 тыс. рублей (часть 1 статьи 167 УК РФ), а совершенные из хулиганских побуждений действия путем поджога наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Региональный оператор просит жителей сообщать о поджогах, кражах и случаях вандализма на контейнерных площадках в правоохранительные органы, а также в контакт-центр по единому телефону: 88002226490 и, по возможности, фиксировать правонарушения на фото или видео.

ИСТОЧНИК KP.RU