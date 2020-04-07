В Саратове мужчину затянуло в мусородробильный станок на заводе

7 Апр 2020 2020-04-07T12:56:37+03:00

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Сегодня, 7 апреля, ногу и руку 34-летнего работника мусороперерабатывающего завода на 2-й Гуселке затянуло в станок.

По данным портала «ЧП-Саратов», прибывшие спасатели при помощи гидравлического инструмента разжали и прокрутили валы установки. Над спасением работали два врача облспаса и медик скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с частичной ампутацией.

Также на месте работал глава облспаса Юрий Юрин, полицейские. Обстоятельства устанавливаются.

Руководство Саратовского филиала «Управление отходами», где произошел несчастный случай, окажет всемерную помощь пострадавшему сотруднику, оператору шредерной установки. В компании «КП-Саратов» сообщили, что мужчина готовил механизм к работе и по неосторожности запустил его. Шредер тут же остановили, но оператор получил травму ноги, на место происшествия вызвали оперативные службы. Данное происшествие стало первым с начала работы организации в Саратовской области.

Кроме того, поддерживается постоянная связь с семьей пострадавшего сотрудника.

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ИСТОЧНИК KP.RU