ФГУП «РосРАО» переименовано во ФГУП «Федеральный экологический оператор»

7 Апр 2020 2020-04-07T12:55:13+03:00

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ФГУП «РосРАО», лидер в сфере обращения с отходами, объявляет об официальном изменении названия. Отныне предприятие будет именоваться ФГУП «ФЭО» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор»).

Предприятие продолжает вести деятельность по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, комплексному обращению с радиоактивными отходами (РАО), ликвидации ядерного наследия, реабилитации территорий и радиационному мониторингу на территории Российской Федерации.

Новое название отражает расширение направлений деятельности предприятия. Являясь участником сразу двух федеральных проектов «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» и «Чистая страна» в составе национального проекта «Экология», предприятие выступает флагманом по реализации крупных экологических инициатив в масштабах всей страны.

ФГУП «ФЭО» ведет проекты по созданию в России государственной системы по обращению с отходами I-II классов и рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде.

На данный момент предприятие является федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов и решает ряд комплексных задач:

- создание государственной информационной системы обращения с отходами I-II классов (ГИС);

- формирование федеральной схемы обращения с отходами I-II классов;

- создание базовой инфраструктуры для переработки отходов I-II классов.

Кроме того, предприятие ведет работу по рекультивации объекта накопленного вреда — городской свалки в Челябинске и назначено исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, содержащего промышленные химические отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU