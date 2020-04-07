Коронавирус в Саратове: в колл-центр администрации поступило более 240 обращений

7 Апр 2020 2020-04-07T12:53:50+03:00

Горожан в основном интересуют вопросы о пропусках

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Вчера, 6 апреля, сотрудники колл-центра администрации Саратова приняли 241 обращение от граждан, 190 звонков и 51 сообщение через интернет-мессенджеры.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в основном горожане интересовались передвижением без пропусков и оформлением заявок на получение этих документов, в том числе в электронном виде.

За сегодняшний день было принято 17 звонков и 11 сообщений, в основном тоже на эту тему.

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ИСТОЧНИК KP.RU