ООО «КВС» напоминает о возможностях оплаты услуг дистанционно

7 Апр 2020 2020-04-07T10:16:32+03:00

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В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации (распространение коронавирусной инфекции) ООО «Концессии-водоснабжения — Саратов» напоминает гражданам о возможностях оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению дистанционно, посредством сети Интернет:

1. На официальном сайте ООО «КВС» в личном кабинете. Для этого необходимо на стартовой странице открыть вкладку «личный» кабинет». Сайт ООО «КВС» автоматически переправит вас на сайт ООО «Городской расчетный центр», где необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, придумав логин и пароль. После регистрации вы сможете оплачивать оказанные услуги, а также просматривать историю начислений.

2. На сайте ООО «Городской расчетный центр» либо ООО «Платеж Центр» — партнера ООО «СарРЦ», способом, указанным выше.

3. Портал Госуслуги.

Для оплаты необходимо:

- перейти на сайт https://www.gosuslugi.ru/;

- войти в учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг;

- в разделе «Квартира, строительство и земля» выбрать услугу «Оплата ЖКХ»;

- на открывшейся странице необходимо нажать на кнопку «Получить услугу»;

- далее необходимо выбрать организацию поставщика услуг ЖКХ из предложенного списка;

- ниже на странице следует ввести ИНН организации, который можно узнать в квитанции на оплату. После чего необходимо нажать на кнопку «Далее»;

- система выведет информацию о нужной организации, пользователю же необходимо выбрать актуальный счет для оплаты и нажать на кнопку «Далее»;

- выбрать способ оплаты услуг ЖКХ: банковской картой или при помощи электронного кошелька;

- ввести реквизиты карты (при оплате банковской картой) и нажать на кнопку «Продолжить». После этого действия выйдет окошко подтверждения оплаты. Введите код, присланный сервисом службы безопасности банка. После совершения действий вы увидите в личном кабинете банка заблокированную сумму, которую финансовое учреждение обязуется перечислить на указанные вами реквизиты.

4. Через финансовую или электронную систему, к которой привязана карта (личный кабинет любого банка, где есть интернет-банкинг).

Общий принцип оплаты следующий:

- Создать учетную запись или зайти в свой уже существующий личный кабинет;

- Найти в каталоге доступных услуг оплату коммунальных услуг;

- Ввести данные по оплате;

- Проверить правильность введенных данных;

- Оплатить картой, вводя платежные данные.

На сайтах банков, как правило, размещены инструкции дистанционной формы оплаты коммунальных услуг. Так, Сбербанк предоставляет возможность оплатить услуги ЖКХ в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, личном кабинете Сбербанк Онлайн.

Порядок совершения платежа следующий:

- Необходимо зайти в Сбербанк Онлайн через компьютер или мобильное приложение.

- Выбрать меню «Платежи», найти пункт «ЖКХ и домашний телефон», выбрать услугу «водоснабжение».

- Используя поиск, найти поставщика услуг. В мобильной версии приложение даст на выбор два способа ввода данных: отсканировать штрихкод или ввести данные вручную. При использовании ПК – только ручной ввод.

- указать номер лицевого счета.

- В строке сумма к оплате проставить нужную сумму, выбрать счет, с которого будет происходить оплата, и подтвердить платеж.

После подтверждения оплаты на экране появится квитанция об оплате, которую необходимо сохранить.

ООО «КВС» призывает потребителей вовремя оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, не дожидаясь принудительного взыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU