В Балакове бомж украл у пенсионерки три стиральные машины
Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 89-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 18:00 1 апреля до 12:00 2 апреля кто-то взломал замок ее сарая и унес оттуда три стиральные машинки 1972 года выпуска.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 52-летний бомж-рецидивист, который признался в содеянном.
На мужчину завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU