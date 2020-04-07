В Балакове бомж украл у пенсионерки три стиральные машины

7 Апр 2020 2020-04-07T10:07:31+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 89-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 18:00 1 апреля до 12:00 2 апреля кто-то взломал замок ее сарая и унес оттуда три стиральные машинки 1972 года выпуска.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 52-летний бомж-рецидивист, который признался в содеянном.

На мужчину завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU