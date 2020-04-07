В Саратове после распития алкоголя на работе у пенсионерки из фартука украли банковскую карту

7 Апр 2020 2020-04-07T09:37:28+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 67-летней гражданки, которая работает продавцом.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в период с 18:00 22 марта по 7:30 6 апреля неизвестный тайком забрал из кармана ее рабочего фартука, который лежал в торговом павильоне на Осенней улице, деньги и банковскую карту.

Сумма ущерба превысила отметку в 21 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 48-летняя продавщица, которая созналась, что потратила деньги на себя.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU