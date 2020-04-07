В Вольске Land Rover на скорости влетел в Renault Logan

7 Апр 2020 2020-04-07T09:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 6 апреля, в 16:00 у дома №12 на Школьной улице в Вольске 30-летний водитель Land Rover, по предварительным данным, на скорости влетел в стоящий Renault Logan под управлением 64-летнего мужчины.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.

В результате столкновения 35-летнюю женщину, которая находилась в салоне Logan, осмотрели врачи и отпустили, назначив амбулаторное лечение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU