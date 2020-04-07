В Вольске Land Rover на скорости влетел в Renault Logan
Вчера, 6 апреля, в 16:00 у дома №12 на Школьной улице в Вольске 30-летний водитель Land Rover, по предварительным данным, на скорости влетел в стоящий Renault Logan под управлением 64-летнего мужчины.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.
В результате столкновения 35-летнюю женщину, которая находилась в салоне Logan, осмотрели врачи и отпустили, назначив амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU