2020-04-07T09:48:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове транспорт трех маршрутов стал реже ходить из-за коронавируса

Салоны дезинфицируются в полной мере
Дарья Вострикова
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В Саратове маршрутки №№9 и 110, а также троллейбус №3 проверили на выполнение профилактических мер в целях защиты от коронавируса.

Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», салоны транспорта дезинфицируют после каждого рейса, средства для этого есть у водителей и кондукторов в нужном количестве. Перевозчикам, которые обслуживают маршруты, поручили разместить памятки о коронавирусной инфекции и мерах против нее.

Отметим, что в связи со снижением пассажиропотока увеличен интервал движения транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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