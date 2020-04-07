2020-04-07T09:45:33+03:00
Происшествия

В Аркадакском районе на пожаре погиб пенсионер

Следователи выясняют причины гибели
Дарья Вострикова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи выясняют причины гибели на пожаре 60-летнего пенсионера в селе Кистендей Аркадакского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, дом горел в ночь с 6 на 7 апреля, пожарных вызвали соседи.

После тушения огня был обнаружен труп хозяина жилища со следами значительного термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия, выяснилось, что дом топился электрической плиткой. По предварительной версии, этот прибор стал причиной возгорания.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся судебно-медицинские исследования с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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