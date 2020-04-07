В Саратове расследуется дело о невыплате зарплаты
Компания не платила работнику десять месяцев
Изменить размер текста:
Во Фрунзенском районе Саратова возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, организация, занимающаяся хранением багажа, не выплачивала работнику деньги с марта по декабрь 2019 года.
Общая сумма долга составила 144 тыс. рублей. При этом у фирмы была возможность выплат.
Сейчас расследование продолжается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU