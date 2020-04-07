2020-04-07T09:43:27+03:00
Происшествия

В Саратове расследуется дело о невыплате зарплаты

Компания не платила работнику десять месяцев
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Во Фрунзенском районе Саратова возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, организация, занимающаяся хранением багажа, не выплачивала работнику деньги с марта по декабрь 2019 года.

Общая сумма долга составила 144 тыс. рублей. При этом у фирмы была возможность выплат.

Сейчас расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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