Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьёв передал медучреждениям Энгельса маски и дезинфицирующие средства

7 Апр 2020 2020-04-07T08:26:15+03:00

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На фоне пандемии коронавируса облдеп Андрей Воробьёв (фракция «Единая Россия») оказал помощь медицинским учреждениям Энгельса. Во время рабочей поездки он посетил ГУЗ «Энгельсский перинатальный центр», где медработникам были переданы 1 тыс. масок и дезинфицирующее средство. При приготовлении которого и доведения до нужной концентрации получится 10 тыс. литров готового раствора для осуществления дезинфекционных мероприятий.

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- Сегодняшнее мероприятия — это акция по передаче нескольким энгельсским медучреждениям масок и дезинфицирующих средств. Коллективам больниц, которые остаются на своих рабочих местах в условиях режима самоизоляции, такая поддержка необходима. Хочется надеяться, что на фоне пандемии коронавируса подобная практика станет повсеместной в нашем регионе. Стоит отметить, что принятые комплексные меры по безопасности людей вынужденные и необходимые. Особенно важно не поддаваться панике и выполнять условия карантина. Соблюдать режим самоизоляции и по возможности оставаться дома, — прокомментировал депутат.

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Подобная поддержка была оказана и ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1». В ходе визита Андрей Воробьёв передал маски и дезсредство сотрудникам больницы и поинтересовался проблемами учреждения. Коллектив больницы поблагодарили депутата за оказанную помощь. Всего в ходе акции по инициативе депутата было закуплено 8 тыс. тысяч масок и 50 литров дезинфицирующего средства. В скором времени поддержка дойдет и до других учреждений здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU