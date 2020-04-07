Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьёв передал медучреждениям Энгельса маски и дезинфицирующие средства
На фоне пандемии коронавируса облдеп Андрей Воробьёв (фракция «Единая Россия») оказал помощь медицинским учреждениям Энгельса. Во время рабочей поездки он посетил ГУЗ «Энгельсский перинатальный центр», где медработникам были переданы 1 тыс. масок и дезинфицирующее средство. При приготовлении которого и доведения до нужной концентрации получится 10 тыс. литров готового раствора для осуществления дезинфекционных мероприятий.
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- Сегодняшнее мероприятия — это акция по передаче нескольким энгельсским медучреждениям масок и дезинфицирующих средств. Коллективам больниц, которые остаются на своих рабочих местах в условиях режима самоизоляции, такая поддержка необходима. Хочется надеяться, что на фоне пандемии коронавируса подобная практика станет повсеместной в нашем регионе. Стоит отметить, что принятые комплексные меры по безопасности людей вынужденные и необходимые. Особенно важно не поддаваться панике и выполнять условия карантина. Соблюдать режим самоизоляции и по возможности оставаться дома, — прокомментировал депутат.
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Подобная поддержка была оказана и ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1». В ходе визита Андрей Воробьёв передал маски и дезсредство сотрудникам больницы и поинтересовался проблемами учреждения. Коллектив больницы поблагодарили депутата за оказанную помощь. Всего в ходе акции по инициативе депутата было закуплено 8 тыс. тысяч масок и 50 литров дезинфицирующего средства. В скором времени поддержка дойдет и до других учреждений здравоохранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU