Балаковец проведет семь лет в тюрьме за попытку начать карьеру наркодилера
Суд признал 22-летнего балаковца виновным в покушении на сбыт наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в октябре 2019 года мужчина вместе с лицом, в отношении которого применены принудительные меры медицинского характера, решил продавать вещества в интернете.
Он зарегистрировался в мессенджере, купил с подельником дозы и стал хранить у себя и дома. Часть наркотиков подсудимый разложил на улицах города.
Злоумышленников задержали, всего у них изъяли 53,45 грамма веществ.
Теперь парень проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU