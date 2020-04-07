Балаковец проведет семь лет в тюрьме за попытку начать карьеру наркодилера

7 Апр 2020 2020-04-07T09:39:19+03:00

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Суд признал 22-летнего балаковца виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в октябре 2019 года мужчина вместе с лицом, в отношении которого применены принудительные меры медицинского характера, решил продавать вещества в интернете.

Он зарегистрировался в мессенджере, купил с подельником дозы и стал хранить у себя и дома. Часть наркотиков подсудимый разложил на улицах города.

Злоумышленников задержали, всего у них изъяли 53,45 грамма веществ.

Теперь парень проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU