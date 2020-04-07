В Саратове водитель ВАЗ потерял управление и влетел в ограждение

7 Апр 2020 2020-04-07T09:37:32+03:00

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Вчера, 6 апреля, в 20:00 напротив дома №31Б на улице Тархова в Саратове произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 23-летний водитель ВАЗ-21093, по предварительным данным, потерял управление и влетел в металлическое ограждение.

Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU