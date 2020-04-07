В Саратове водитель ВАЗ потерял управление и влетел в ограждение
Молодого человека госпитализировали
Фото городской ГИБДД
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Вчера, 6 апреля, в 20:00 напротив дома №31Б на улице Тархова в Саратове произошла авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 23-летний водитель ВАЗ-21093, по предварительным данным, потерял управление и влетел в металлическое ограждение.
Его госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU