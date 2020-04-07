В Саратовской области ветер усилится до 20 м/с, пойдет небольшой снег
Погода будет облачной с прояснениями
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В Саратовской области сегодня днем, 7 апреля, пройдет небольшой мокрый снег и дождь.
- Ветер северо-западного и северного направления будет дуть со скоростью 7–12 м/с и порывами до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается гололедица. Температура поднимется до +5…+10 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU