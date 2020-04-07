В Саратовской области ветер усилится до 20 м/с, пойдет небольшой снег

7 Апр 2020 2020-04-07T05:57:36+03:00

Погода будет облачной с прояснениями

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В Саратовской области сегодня днем, 7 апреля, пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

- Ветер северо-западного и северного направления будет дуть со скоростью 7–12 м/с и порывами до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается гололедица. Температура поднимется до +5…+10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU