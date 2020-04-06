2020-04-06T14:39:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус: саратовские предприятия перешли на особый режим работы

В производственном процессе задействовано минимально необходимое число работников
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В Саратовской области предприятия, которые вошли в перечень системообразующих и получили право на ведение деятельности в период ограничительных мероприятий, перешли на особый режим работы.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, для безопасности персонала в производственном процессе задействовано минимально необходимое количество специалистов. Офисные сотрудники переведены на удаленный режим работы или находятся в режиме самоизоляции.

- В соответствии с постановлением правительства Саратовской области сотрудникам, приезжающим на работу, оформлены спецпропуска. На проходных установлен усиленный пропускной режим. Все приезжающие на работу проходят оценку общего состояния здоровья, включающий в том числе бесконтактное измерение температуры тела, — отметили в Минпроме.

Кроме того, был проведен инструктаж по профилактике заболевания и алгоритму действий в случаях, если сотрудник почувствовал недомогание или имел контакт с потенциально зараженными лицами.

Работники, задействованные в производственном процессе, обеспечены индивидуальными средствами защиты. Обработка служебного транспорта (при его наличии) и уборка производственных помещений осуществляется с применением специальных дезинфицирующих средств.

- Министерство промышленности и энергетики области рекомендует всем предприятиям работать именно по такому принципу, — подчеркнул глава Минпромэнерго региона Андрей Архипов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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