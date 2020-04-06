«Коек для беременных более чем достаточно»: в Минздраве прокомментировали возможность перепрофилирования Перинатального центра
В Саратове начался сбор подписей против перепрофилирования Перинатального центра, бывшего третьего роддома под стационар, куда будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус.
- 31.03.2020 сняли главного врача ГУЗ ПЦ Саратова, а на следующий день министр здравоохранения представил нового руководителя! Также было объявлено, что ПЦ перепрофилируется под взрослый инфекционный стационар! Хотя было бы логичнее, использовать стационар по профилю (для беременных и детей с COVID-19)! Коллектив готов работать с коронавирусной инфекцией, но по профилю, как родовспомогательное учреждение, — говорится в петиции, опубликованной на платформе change.org.
Сегодня на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что планы по перепрофилированию учреждения действительно имеются, вопрос находится в стадии проработки.
- У нас свободная страна и граждане имеют право высказывать мнение, в том числе в виде сбора подписей. Но мы должны использовать ресурсы должным образом, а не в интересах группы лиц, — отметил чиновник.
По его словам, ситуация на сегодняшний день такова, что необходимы учреждения для лечения пациентов именно с COVID-19.
- А коек для беременных, с учетом снижения количества родов, более чем достаточно, — уверен Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU