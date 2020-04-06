«Коек для беременных более чем достаточно»: в Минздраве прокомментировали возможность перепрофилирования Перинатального центра

6 Апр 2020 2020-04-06T14:28:54+03:00

Учреждение планируют переделать под стационар для пациентов с коронавирусом

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В Саратове начался сбор подписей против перепрофилирования Перинатального центра, бывшего третьего роддома под стационар, куда будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус.

- 31.03.2020 сняли главного врача ГУЗ ПЦ Саратова, а на следующий день министр здравоохранения представил нового руководителя! Также было объявлено, что ПЦ перепрофилируется под взрослый инфекционный стационар! Хотя было бы логичнее, использовать стационар по профилю (для беременных и детей с COVID-19)! Коллектив готов работать с коронавирусной инфекцией, но по профилю, как родовспомогательное учреждение, — говорится в петиции, опубликованной на платформе change.org.

Сегодня на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что планы по перепрофилированию учреждения действительно имеются, вопрос находится в стадии проработки.

- У нас свободная страна и граждане имеют право высказывать мнение, в том числе в виде сбора подписей. Но мы должны использовать ресурсы должным образом, а не в интересах группы лиц, — отметил чиновник.

По его словам, ситуация на сегодняшний день такова, что необходимы учреждения для лечения пациентов именно с COVID-19.

- А коек для беременных, с учетом снижения количества родов, более чем достаточно, — уверен Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU