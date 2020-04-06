2020-04-06T13:49:53+03:00
Общество

ООО «КВС»: Юридические лица могут получить и оплатить платежку дистанционно

Ольга Симонова
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В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации (распространение коронавирусной инфекции) ООО «Концессии-водоснабжения — Саратов» напоминает абонентам (юридическим лицам) о возможности получения платежных документов, а также оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению через интернет.

Абоненты ООО «КВС» имеют возможность получать платежные документы (счет-фактуру, акт выполненных работ, счет) через программный комплекс СБИС.

Для этого абоненту необходимо:

- Зайти на сайт https://kabinet-sbis.ru.

- Зарегистрироваться.

Программный комплекс СБИС предлагает несколько способов регистрации: методом электронной подписи с помощью установленного плагина в браузер; используя мобильный телефон; через Госуслуги или социальную сеть.

Сайт СБИС потребует прикрепить к личному кабинету номер телефона. Электронную почту и пароль не обязательно указывать, если планируется осуществлять вход через имеющийся аккаунт на Госуслугах или соцсети.

- Выбрав подходящий способ, ознакомиться с соглашением использования программного комплекса СБИС и поставить галочку.

После входа в личный кабинет абонент увидит выгруженные СБИС платежные документы, направленные ООО «КВС». Ваша задача — нажать кнопку «утвердить». Это будет означать, что полученные абонентом документы приняты к оплате. После этого вы можете оплатить услуги по водоснабжению и водоотведению привычным для вас способом.

Кроме того, абоненты ООО «КВС» для сведения могут получать платежные документы по электронной почте. Для этого им необходимо на электронную почту ООО «КВС» info@kvs-saratov.ru сообщить адрес электронной почты, на которую они хотели бы получать документы, указав точный ИНН, КПП.

ООО «КВС» призывает потребителей вовремя оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, не дожидаясь принудительного взыскания, либо отключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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