Чиновник администрации Саратовского района попался на взятках и мошенничестве

6 Апр 2020 2020-04-06T13:45:26+03:00

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Следователи Саратова завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации Саратовского района. Его обвиняют в двух эпизодах взяточничества и семи — мошенничества.

- Следствие считает, что в 2018 году сотрудник отдела торговли райадминистрации во время проверок дважды нашел нарушения. Однако административный протокол чиновник составлять не стал, получив взятки в 12 и 12,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

То же должностное лицо с 2016 по 2019 год получило от семи предпринимателей в общей сумме 61 850 рублей. Он обещал бизнесменам, что для проведения администрацией Саратовского района различных мероприятий требуются деньги. На самом деле вложения были не нужны и к этим мероприятиям чиновники не имел никакого отношения.

Поймали сотрудника администрации сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Саратовский» Саратовской области.

Он так и не признал свою вину. Несмотря на это, доказательств хватило, чтобы направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU