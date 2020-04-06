В Аткарске мужчина обокрал пенсионерку и разбросал вещи в ее доме

6 Апр 2020 2020-04-06T14:22:09+03:00

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Полиция Аткарского района раскрыла кражу у 64-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 17:00 4 апреля по 10:00 5 апреля неизвестный разбил окно в нежилом доме на Революционной улице, разбросал вещи и унес швейную машинку марки Zinger.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 56-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU